Marchan militares retirados en Tuxtla Gutiérrez

Militares retirados, acompañados de familiares marcharon en Tuxtla Gutiérrez para exigir al gobierno mejores condiciones salariales, mejoras en prestaciones, un servicio médico digno y que consideren derechos constitucionales incumplidos.

Manifestación

La movilización partió de las inmediaciones de la Séptima Región Militar y recorrió la avenida Central hasta concluir frente a la Sede de Gobierno del Estado de Chiapas antes Palacio de Gobierno

Juvenal Arias Vázquez, capitán retirado del Ejército, explicó que el objetivo de la movilización fue que las autoridades volteen a ver sus peticiones y puedan darles una solución.

Lamentó que no todos los retirados se sumen a estas acciones y aseguró que tanto en Tuxtla como en el estado son miles que no pueden participar por temor a las represalias que puedan haber.

“Los militares también somos mexicanos y somos ciudadanos, somos seres humanos y tenemos derecho a que se nos remunere con un sueldo honesto y justo por los años prestados a nuestra patria”, declaró.

Arias Vázquez defendió el papel fundamental del Ejército asegurando que “si no fuera por nuestro ejército, no habría seguridad interior, no gozaríamos de la paz que gozamos”.

Instituciones con otros fines

Asimismo, criticó la situación actual de instituciones creadas como el Banco del Ejército, el cual, dijo, funciona como un banco más comercial y no otorga beneficios a la familia militar.

Respecto a las carencias, el capitán retirado fue enfático al señalar que solicitan, incrementos de sueldo que vayan de acuerdo a la inflación, un servicio médico digno y no uno “deficiente”.