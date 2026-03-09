Marchan mujeres de Las Abejas en Chenalhó

Alrededor de 400 mujeres de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal marcharon en el marco del Día Internacional de la Mujer para denunciar “la violencia machista, los feminicidios, secuestros y desapariciones de niñas y mujeres jóvenes que sufren en México y en el mundo”.

Las manifestantes exigieron “vivir una vida libre de violencia, para que todas las mujeres podamos caminar libres y regresar a casa contentas, sin miedo de ser acosadas”.

Agregaron que “Este 8 de marzo salimos a marchar, convencidas de que ser humildes no quiere decir que somos inferiores a los hombres”, al tiempo que expresaron que “hoy es un día de resistencia contra la violencia que experimentamos las mujeres en Chiapas, en México y en todo el planeta”.

Las Abejas afirmaron en un comunicado que “nos duele el sufrimiento de las madres que buscan a sus hijas desaparecidas sin saber dónde están, con la angustia y desesperación constante; además, muchas son amenazadas por defender los derechos humanos y por la búsqueda de sus hijas”.

Recorrido

Acompañadas por algunos varones, principalmente autoridades comunitarias, las mujeres marcharon unos cuatro kilómetros desde el crucero de Majomut hasta la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, donde realizaron un acto y leyeron el comunicado.

Dirigentes de la organización comentaron que en esta ocasión los representantes de las comunidades que pertenecen a Las Abejas “se quedaron en la cocina e hicieron la comida para las mujeres”.

En el documento señalaron que, como consecuencia de su trabajo organizado, muchas madres y familiares han recibido amenazas de muerte y varias han sido asesinadas, como Arantza Ramos Gurrola, quien buscaba a su esposo y fue asesinada en 2021 después de haber participado en una jornada de búsqueda en un campo de Sonora.

Impunidad

Indicaron que en muchos casos las autoridades, en lugar de ayudarlas, las criminalizan y abusan de su autoridad, sin mostrar voluntad para hacer justicia, lo que genera impunidad.

Las Abejas recordaron el ataque del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, donde fueron masacradas ocho mujeres adultas, de las cuales cuatro estaban embarazadas; además de 16 niñas de entre ocho meses y 17 años y cuatro niños de entre dos y 15 años. También resultaron heridas 26 personas, en su mayoría menores, algunos con daños permanentes.

Añadieron que las 45 víctimas “fueron ejecutadas con disparos y después amontonadas, pero nunca se dio toda la importancia al tratamiento físico y mediático que se hizo de los cuerpos de las mujeres, todas integrantes de nuestra organización”.

Sustancias

También señalaron que “el impacto del alcohol en nuestras comunidades se ha convertido en un gran negocio sin control, a costa del sufrimiento particularmente de las mujeres (madres, hermanas y esposas)”.

Agregaron que las drogas se extienden “como una plaga” en las comunidades, creando dependencia en los jóvenes; a algunos los obligan a escalar dentro de las redes de distribución y posteriormente terminan en las cárceles, mientras que quienes encabezan estos negoci