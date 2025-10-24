Marchan para exigir mejores tarifas a la CFE

Unos 500 integrantes de la organización “Luz y Fuerza del Pueblo” marcharon en Comitán para exigir pagos justos y tarifas equitativas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Fue alrededor de las 09:00 horas que iniciaron la caminata desde el bulevar Paseo de la Federación, entronque con carretera a Tzimol hacia el Centro Histórico de Comitán.

Recorrido

Fueron alrededor de cinco kilómetros que los integrantes de esta organización de resistencia civil, provenientes de los municipios de la región Selva, marcharon con pancartas y lonas alusivas a su movimiento: “Exigimos reforma al Artículo 4º Constitucional, donde la energía eléctrica sea un derecho humano”.

En otras más exigían “democracia y justicia en los cobros de tarifas de la energía eléctrica”.

La marcha se efectuó sin ningún contratiempo, pero provocó caos vial y tráfico lento sobre el bulevar y centro de la ciudad.