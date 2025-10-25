Marchan para pedir liberación de vías

Este viernes, habitantes de la zona norte oriente de Tuxtla Gutiérrrez marcharon sobre el libramiento Norte hacia las instalaciones de la Fiscalía del Estado para solicitar la pronta liberación de la vías.

Contingente

El grupo conformado por unas 50 personas dijeron comprender la situación de la colectiva Madres en Resistencia, sin embargo, expresaron que a más de tres semanas del bloqueo esto ha causado problemas para el traslado.

“No estamos en desacuerdo que se manifiesten, estamos con ellas y su dolor, pero también les pedimos que liberen la vía porque nos afecta de muchas formas”, expresó una de las ciudadanas. Durante la marcha que partió a las afueras de la Torre Chiapas, los ciudadanos cargaron algunas pancartas y gritaron consignas para pedir libre tránsito.

Explicaron que uno de los principales problemas es el traslado hacía los hospitales, los centros de trabajo y escuelas de la zona por lo que pidieron alternativas para continuar con la manifestación como la liberación de al menos una vía.

Madres en Resistencia

Por su parte, las Madres en Resistencia explicaron que ningún grupo se ha acercado a dialogar de manera directa con ellas, simplemente hacen acto de presencia y se van sin mediar nada.

“No vienen a dialogar, se quedan a distancia y no se acercan, desconocemos los motivos”, explicó Isabel Torres, integrante de la colectiva.

Temen que algunas personas sean manipuladas para intentar confrontarlas y crear conflicto, reconocieron que comprenden la molestia de la ciudadanía y pidieron empatía con su lucha.

Aseguraron que durante su presencia sobre el libramiento Norte no han obstaculizado el paso de las unidades de emergencia y se les ha dado prioridad para su traslado.

Agradecieron a quienes se han acercado a apoyarlas y acompañarlas durante más de 19 días del bloqueo y aseguraron que seguirán hasta que sean atendidos los acuerdos previamente establecidos.