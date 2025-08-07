Marchan para recordar represión de Salazar

Con una marcha, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá recordaron y repudiaron los actos de violencia ocurridos el 6 de agosto de 2003, durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.

Estudiantes de diferentes normales marcharon desde las instalaciones de la escuela hasta el parque central de Tuxtla Gutiérrez.

Manifestación

Dijeron que hace 23 años, alumnos, padres de familia, e incluso menores de edad y trabajadores de la institución, fueron reprimidos por fuerzas policiales al manifestarse en contra de las imposiciones de la gestión estatal.

En este acto cargaron cajas que hacen alusión a varios ataúdes y finalmente prendieron fuego a una maqueta que representaba el rostro de Salazar Mendiguchía.