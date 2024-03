Marchan por el 8M en distintos municipios

Como cada año, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se organizaron varias marchas y protestas en distintos municipios. Miles de mujeres salieron a las calles para recordar los años de lucha por la igualdad, la equidad, los derechos ganados y, sobre todo, para exigir un alto a los feminicidios.

En Tuxtla Gutiérrez se organizaron dos contingentes para marchar: uno partió de la rotonda de la Diana Cazadora, al oriente, y otro del puente de colores, al poniente; ambos bastante amplios y numerosos, con mujeres de todas las edades.

Convocaron a mujeres diversas, mujeres y hombres trans, no binario, infancias, personas con discapacidad, madres buscadoras, mujeres e infancias indígenas, a vestir de negro, morado y blanco.

Consignas

Cargaron lonas y pancartas con diversas consignas, exigiendo justicia a los feminicidios, más seguridad, no al abuso sexual contra niñas, no más violencia, abajo el patriarcado, no más silencio, entre otras; todo esto, mientras sonaba la canción “Sin miedo”, emblema de la lucha de las mujeres.

Los grupos de mujeres gritaban al unísono. El incesante sol que todavía caía y el calor no fueron impedimento para ninguna; se cubrían con gorras, mascadas, sombreros; muchas cargaban agua y también varias empresas prepararon botellas para regalar.

Se originó un importante caos en ambos lados de la ciudad. Las personas observaban a las marchistas avanzar, algunas tomaban fotos, mientras se escuchaban gritos que llamaban a más mujeres a protestar y no guardar silencio por sus hijas, hermanas, madres, tías.

Destrozos

Se pudo observar que algunos negocios, como bancos, blindaron sus fachadas con tablas de madera y rejas por temor a que fueran vandalizadas, como ha ocurrido en años anteriores y como ocurrió en esta ocasión.

En el contingente que partió del lado poniente, un grupo de mujeres realizó destrozos y pintas en algunos establecimientos, como un banco y un sanatorio, donde las puertas son de cristal.