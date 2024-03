Más de mil mujeres marcharon la tarde de este 8 de marzo en Tapachula, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M).

Manifestación

El contingente recorrió las céntricas calles del parque de la antigua estación de ferrocarriles al Palacio Municipal de la ciudad, llevando mantas, pancartas, pintas y consignas en las que prevaleció el color morado.

Las mujeres salieron a las calles para exigir respeto a su persona y a sus decisiones; igualdad de oportunidades laborales; un alto a la violencia que generan las agresiones y feminicidios, así como justicia con perspectiva de género. En el contingente marcharon activistas, miembros de colectivos, mujeres con discapacidad, sociedad en general, familiares de víctimas de feminicidio, e incluso un grupo de mujeres en contexto de movilidad.

Orden del día

En entrevista, la activista Beatriz Sánchez señaló que durante el recorrido solo habría cantos y consignas, además de que el pronunciamiento final sería en el espacio designado en el Palacio Municipal, ubicado en el centro de la ciudad.

Dicho posicionamiento versó en visibilizar todas las violencias que se han vivido en Tapachula, en los diferentes contextos y la postura que piden de las autoridades.

Refirió que la violencia contra las mujeres en la región ha dejado de entre 10 y 11 feminicidios, una cifra considerable. Se tiene conocimiento de que semanalmente hay de 10 a 15 mujeres que denuncian violencia en su contra, mismas que llegan hasta las fiscalías.

Reconoció que la violencia de género no es solo de hombres hacia mujeres, sino de mujeres hacia hombres, incluso de hombres a hombres o de mujeres a mujeres, por lo que no se puede estigmatizar la idea de que no se puede llegar a ser violentas por otras mujeres; sin embargo, afirmó que las cifras señalan que en México el mayor número de violencia es la de hombres hacia mujeres, e incluso de hombres hacia otros hombres.