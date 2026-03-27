Marchan por el derecho al agua

Un contingente de alrededor de 50 personas, conformado por representantes de distintos barrios de San Cristóbal que padecen la escasez de agua potable, así como el Consejo ciudadano de seguridad, marcharon la tarde este jueves desde la Catedral hasta el teatro Daniel Zebadúa, donde se desarrollaba el foro “Derecho al agua, justicia ambiental y construcción de paz en San Cristóbal”.

En el evento, organizado por la Secretaria de Gobernación federal, fueron recibidos por autoridades de los tres ordenes de gobierno, entre los que se encontraba el diputado estatal Juan Salvador Camacho y el diputado federal Joaquín Zebadúa.

Los representantes barrios hicieron notar la ausencia de la presidenta municipal, Fabiola Ricci o de algún representante de sus direcciones. El único funcionario municipal presente fue el regidor Fidel Kalax.

Demandas

En el evento, y a petición de los manifestantes, tomaron la palabras los representantes de los barrios, entre ellos Joaquín García Pérez, presidente del Consejo de Barrios y Colonias de la Zona Norte de San Cristóbal, quien agradeció el acompañamiento de durante los últimos meses de Irene Álvarez, coordinadora de Diseño e Implementación de Política Pública de Derechos Humanos.

A continuación, le dieron lectura a documento realizado por las colonias, en las que exigieron acciones inmediatas como realizar plan integral público para cuidar el ciclo del agua, incorporar criterios de infraestructura verde y la revisión de concesiones de agua como las que tiene la empresa Coca Cola.

Sobre esta última propuesta, el diputado Joaquín Zebadúa dijo estar de acuerdo, y recordó la propuesta del ex presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que dichas refresqueras se reubiquen cerca de ríos y en cuencas cerradas como lo es San Cristóbal.