Marchan por la familia, la comunidad y la paz

Alrededor de 100 personas marcharon en San Cristóbal “por la defensa de la vida, de la familia y de la comunidad”, informó el pastor Esdras Alonso González, de la Iglesia Evangélica Alas de Águila.

“Irrumpimos hoy en el silencio para levantar la voz e iniciar este trabajo de reflexión y análisis sobre la importancia del valor de la vida ante la violencia que estamos viviendo”, afirmó.

Francisco Javier Napabé, presidente del Consejo Interreligioso de Chiapas, hizo un llamado “para enfrentar la situación de violencia que estamos enfrentando, que genera mucho temor. Las familias están viviendo tiempo de miedo, de encontrarse en la calle algún tipo de violencia. Estamos viviendo tiempos difíciles de violencia, muertes y asesinatos. Puede ser que esto esté comenzado desde el Congreso de Chiapas, por hacer leyes a favor del aborto”.

Agregó: “Todos los grupos religiosos nos unimos para decir que estamos presentes en este pronunciamiento para decir sí a la vida, sí a la familia, sí a los derechos de los niños, de los padres y madres para educar a sus hijos de manera correcta”.

La marcha, en la que participaron representaciones de las Secciones 07 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), líderes religiosos evangélicos y dirigentes campesinos, comenzó a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem) y concluyó con un mitin en la Plaza Catedral, situada en el centro de la ciudad.

Marcha con causa social

“Este es el comienzo de una lucha social por la defensa de la vida, de la familia y de la comunidad. Es para levantar la voz, para que se mantenga el respeto a la vida, por la paz y la concordia. La inseguridad nos está afectando”, expresó Alonso González.

Mencionó que la movilización fue “en contra de la legalización del aborto y en favor de la paz y la estabilidad; el respeto a la vida, a la familia y a la comunidad es fundamental. La vida, la familia, no tiene religión ni partido político. Las reformas constitucionales que se están impulsando atentan contra los pequeños, los niños y los que no nacen”.

En representación de la Sección 07, Francisco Aguilar, coordinador regional del Nivel de Educación Indígena (NEI), afirmó que “el mensaje es exigir respeto a la vida; pedir al gobierno que deje de colaborar y apoyar a las empresas transnacionales porque destruyen la naturaleza, además de que apoya al capitalismo”.

Convocó “a todos a integrarse a este gran movimiento que no es político sino que exige respeto la vida, a la naturaleza y lo que por derecho nos corresponde: el derecho a la vida”.

Instan a unión y organización

Wilmar Joachín López, de la agrupación llamada Nuevo País, manifestó que “frente a la barbarie que se vive a nivel nacional y frente a la grave crisis en Chiapas, no hay otra posibilidad más que unirse y organizarse porque pareciera que han dejado sola a la comunidad y a las familias; pareciera que se protege a grupos por encina del interés de la vida, de la estabilidad de la convivencia, de la familia y la comunidad”.

Sostuvo que existe “ausencia de autoridades de los tres niveles. Pareciera que los que administran la justicia están solo para ver si alguien se roba una gallina para castigarlo, pero no se castiga a los que desde el gobierno alteran la vida y la paz de la familia y la comunidad en Chiapas. Un nuevo tiempo está apareciendo en Chiapas, en los municipios y comunidades, porque no hay otra salida. No se ve salida por ningún lado”.