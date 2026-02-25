Marchan también los Didis y Uber por avenida

Unos 400 automóviles del servicio de trasporte por plataformas tipo Didi y Uber, marcharon por calles de Tuxtla Gutiérrez exigiendo el reconocimiento de sus derechos y exponiendo que más de 15 mil familias dependen de este sector.

La marcha se generó en el contexto de una disputa entre estos transportistas y los taxis ordinarios que mantienen una confrontación por el transporte público en la ciudad capital.

Calidad en el servicio

Los manifestantes realizaron un llamado a la ciudadanía para respaldar su movilización, toda vez que, dijeron, ofrecen un servicio de calidad a la ciudadanía.

Asimismo, los conductores de esta modalidad pidieron a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) acepte sus derechos, elimine lo que llamaron impuestos “fantasmas” y contribuya a la legalidad de este servicio público.

Acompañamiento

La Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez realizó un operativo de acompañamiento al contingente que se desplazó hacia la zona centro de la ciudad, partiendo de la Fuente Diana Cazadora sobre el bulevar Ángel Albino Corzo.