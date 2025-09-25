Marcharán para exigir el aborto garantizado

Como parte de las actividades por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro que se conmemora cada 28 de septiembre, colectivas feministas e integrantes de la Red Aborta Libre Chiapas convocaron a marchar en Tuxtla Gutiérrez para exigir que el aborto sea garantizado en todo el estado.

Pese a que el año pasado el Congreso del Estado despenalizó el aborto en Chiapas, la Red denunció que aún persisten obstáculos, omisiones y negaciones institucionales para realizar este procedimiento, destacando a Tuxtla como una de las principales ciudades.

Datos

En lo que va del año y de acuerdo a datos proporcionados por miembros de la Red por la Justicia en Chiapas y la Red Aborta Libre Chiapas, se han atendido a más de 200 personas quienes presentan dudas sobre su proceso de interrupción legal del embarazo.

También han acompañado a más de 163 personas previo, durante y después del proceso de interrupción del embarazo. El mayor porcentaje se concentra en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal.

Actualmente hay cinco hospitales que brindan el servicio: Hospital básico de Berriozábal, de Salto de Agua, General de Tapachula, General del Palenque y el de la Mujer en San Cristóbal de Las Casas.

“Exigimos la despenalización social: aborto sin estigma, sin miedo y sin criminalización. Por un aborto seguro, libre y accesible en Chiapas”, exigieron.

La marcha está programada para el domingo 28 de septiembre, contempla que el contingente se reúna en el punto conocido como “Cabeza Maya” ubicado al poniente de la ciudad, cerca de las tres y media de la tarde.

Posteriormente recorrerá toda la avenida Central hasta llegar a las puertas del Congreso del Estado donde se prevé que la colectivas realicen un pronunciamiento.