Marcharán para exigir trabajos de calidad

En una marcha pacífica, transportistas locales expresarán a las autoridades su inconformidad por las condiciones que atraviesa el paso de las vías del Tren Interoceánico que se encuentra en reconstrucción por el gobierno federal, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Marina.

Los transportistas y ciudadanía en general han resaltado la “pésima” reconstrucción de los pases de vía en cada una de las calles, con grava suelta, donde los automóviles y motocicletas han sufrido accidentes o cruzan con dificultad.

“Se ha acudido con el personal que se encuentra trabajando en las vías del ferrocarril y nadie da razones de nada, argumentan que ellos son parte de una empresa privada realizando trabajos específicos y que los únicos responsables son los de la Secretaría de Marina”, expresaron.

Afectaciones

“Ahora con la temporada de lluvias, muchas vialidades se encharcan y el agua se ha metido hasta en los hogares de quienes viven alrededor”, afirman.

Es por ello, que ante la falta de responsables en esta reconstrucción del ferrocarril, los transportistas han decidido realizar una marcha este miércoles 01 de julio a las 09:00 horas, partiendo del monumento de la Sirena al parque central Esperanza, frente al palacio municipal para pedir la intervención del alcalde ante la Secretaria de la Marina.