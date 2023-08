Marcharán por Víctor Manuel Chavarría

El 8 de mayo de 2023, Víctor Manuel Chavarría González, de 49 años de edad, fue sacado de su vivienda en el barrio Tzocotumbak, de Tuxtla Gutiérrez, por un grupo de personas encapuchadas y con armas de fuego.

Alrededor de las 23:00 horas de ese día, Yoselin Chavarría recibió un mensaje en su teléfono móvil. Una de sus primas le advirtió que algo le había pasado a su padre; “inició la incertidumbre, esta angustia de no tener noticias de él”.

Unas horas antes —por la tarde—, Víctor Manuel entregó mangos y pan al esposo de Yoselin, “eran para mi hija, su nieta, y como él es muy puntual, recuerdo que me llamó a las 5 de la tarde para preguntarme si mi esposo ya iba, y cuando me colgó me dijo que me amaba y le respondí: ‘yo más’, y ya no volví a saber de él”.

En la noche, Víctor Manuel y su familia estaban conciliando el sueño cuando escucharon un ruido muy fuerte que venía de la calle que, en realidad, era la chapa de la puerta de su casa que acababa de ser rota por personas encapuchadas que entraron con violencia.

Mientras Víctor Manuel fue sacado, desde otra habitación al resto de la familia le quitaron un teléfono celular, mientras les apuntaban con armas cortas. Desde entonces la familia cercana comenzó a buscar respuestas, pero se encontraron con miedo y zozobra por lo ocurrido.