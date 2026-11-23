Luego de lanzarse una convocatoria se anunció que unos mil productores de café robusta del Soconusco, el cual, es adquirido principalmente por trasnacionales para la elaboración de café soluble, se estima que saldrán a las calles de Tapachula este lunes 23 de noviembre para exigir a la transnacional Nestlé precios justos para el kilogramo del aromático grano.

Eduardo Camarena, presidente de la Asociación Agrícola Local de Café del Sur de Chiapas, dio a conocer que la marcha iniciará a las 8 de la mañana y partirá de la 8a Norte prolongación a la altura del hospital Cofat con dirección al Palacio Municipal de Tapachula.

Dijo que son más de 26 ejidos, cantones y representantes comunitarios de toda la región los que han confirmado su participación en esta protesta que será pacífica y apartidista, aunque ocasionará cierres viales temporales en la ciudad.

Aclaró que no solicitan subsidios ni apoyos en insumos ni maquinaria, sino condiciones dignas de comercialización, ya que el precio actual no les permite ni recuperar los costos de producción, ni mucho menos tener utilidades.

“El año pasado el café alcanzó los 50 pesos, pero hoy el kilo está en 37 pesos, cuyo precio que nos ofrecen no alcanza para vivir, para mantener a la familia”, expresó.