Margarita López venció al cáncer de mama

Margarita López Cigarroa venció al cáncer y recientemente tocó la campana, esto después de varios meses de atención médica. Atravesó por cinco biopsias antes de tener el diagnóstico de la enfermedad.

El padecimiento le cambió la vida, sin embargo, sus familiares (su mamá e hijo) y amistades fueron claves para salir adelante.

La mano de los especialistas del Issste y su fe, contó para Cuarto Poder, también le ayudaron a superar uno de los momentos más complicados que ha enfrentado a sus 51 años.

Contexto

Un golpe en la mama derecha lo cambió todo; el dolor la llevó a una serie de estudios que determinaron altas probabilidades de cáncer de mama, pero eso no fue todo.

Unos días antes de entrar a cirugía se percató de una bolita en el área de la axila y se encendieron las alarmas. La operación fue suspendida y vinieron más análisis que indicaron la gravedad del diagnóstico.

Recibir el resultado fue terrible, en un PDF venían los términos clínicos. Comunicó a su hijo lo que pasaba. “Él me empezó a hablar que no le tuviera miedo al cáncer”. “Tienes que ser fuerte para sacarlo de tu vida”, le decía.

La parte médica le indicó el siguiente paso: las quimioterapias. La sugerencia fueron seis. Tenía que acudir cada 21 días para recibir una y así se extendió por cuatro meses. La buena noticia es que su cuerpo resistió.

Daños colaterales

Empezar con las quimioterapias, relata doña Margarita, le provocó mucha sensibilidad al ruido y también a la luz; otros efectos es que le daba mucha hambre y en el otro extremo la ausencia de apetito. También le salieron algunas bombas en la cabeza. Ella tomó la decisión de quitarse el cabello.

Sus hermanos, recuerda, siempre estuvieron pendientes de que no le faltara nada en la parte médica, mientras su mamá la apoyaba con los cuidados y su grupo de amigos y amigas hacían visitas constantes para animarla a seguir en la batalla.

Nuevos resultados

Hace unos días doña Margarita recibió un nuevo diagnóstico, pero este fue diferente; su reporte decía que no se encontraron células cancerígenas ni en la mama ni en los ganglios, “parecía que estaba en un sueño, es mi realidad y estoy sana”, mencionó con una notable sonrisa en su rostro.

Ella dice que Dios le está dando otra oportunidad para disfrutar la vida y tocar la campana fue un momento maravilloso.

“A las mujeres que están pasando por una situación similar, les mandó un mensaje en el sentido de que se puede vencer el cáncer, pero lo primero es la fe y la mente fuerte, debido a que los malos pensamientos pueden acabar con una persona”.

Doña Margarita está en una fase de remisión; cada tres meses le harán estudios y visitará el oncólogo y tiene mucha confianza que no habrá recaída.