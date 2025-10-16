Margarita Sarmiento rinde su Primer Informe

En el Teatro Villaflores, ante el Ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento, su familia y diversos sectores sociales y productivos, Margarita Sarmiento Tovilla rindió su primer informe de actividades, “Primer Año de Desarrollo” al frente del DIF Villaflores, correspondiente a la administración 2024-2027.

Durante su mensaje, agradeció el respaldo de su familia, del personal y coordinadoras de los distintos programas, así como el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de su esposa, Sofía Espinoza Abarca, quienes —dijo— han impulsado programas sociales que fortalecen la atención a los grupos más vulnerables del municipio, como niñas, niños, madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores.

Profesionalismo

Margarita Sarmiento destacó el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio del equipo del DIF Villaflores, y agradeció a la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento por su respaldo constante para impulsar acciones a favor de las familias villaflorenses.

Después de la proyección de un video, donde se detallaron las acciones realizadas, entregó el documento que contiene el detalle de las acciones realizadas durante este primer año y reconoció el apoyo de las damas voluntarias, instituciones educativas y de salud en cada una de las actividades desarrolladas con sentido humano y sensibilidad social.

En su mensaje, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, reconoció todo el trabajo noble que realiza el DIF, dijo que seguirá trabajando de manera incansable para llevar los apoyos a quienes más lo necesitan, aseguró que la entrega, sensibilidad y firmeza se reflejan en cada acción, programa y en cada rostro de las personas que han recibido el respaldo del DIF Villaflores.