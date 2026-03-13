María Auxiliadora, el barrio más ciclista de SCLC

San Cristóbal se posiciona como uno de los municipios más bicicleteros del estado, con poco más de siete mil viajes en este vehículo, como lo registró el Conteo Ciclista, en la que también se encontró que solo el 6.1 % del total, corresponde a mujeres.

Después de una breve muestra de los resultados del conteo, y en el marco del Foro Nacional de la Bicicleta, Sergio Andrade profundizó en temas como la edad, género y el tiempo que se hacen los usuarios de la bicicleta.

Mujeres

Los siete mil 785 viajes ciclistas registrados en los dos días de evaluación mostraron una disparidad respecto al género, siendo significativamente menor el grupo de personas identificadas como mujeres, quienes representaron el 6.1 % en comparación al 93.9 % de hombres.

Fue en el crucero de prolongación Insurgentes y callejón Guadalupano, ubicado al sur de la ciudad, donde registraron mayor afluencia de ciclistas, una situación que, explicaron, se podía deber a la alta cantidad de entornos escolares de la zona.

Enfatizaron que a nivel nacional observan que en los estados del norte, la participación ciclista de las mujeres apenas alcanza el tres por ciento, una cantidad “bajísima”, señaló Sergio Andrade.

Violencia vial

Este número se debe a la inseguridad que viven las mujeres, pero también al modelo de freeway que han adoptado las ciudades, en las que son rodeadas por periféricos enormes donde la violencia vial es mayor.

Es en los estados del sureste mexicano donde se observan más mujeres ciclistas, siendo Mérida la ciudad con mayor porcentaje, con un 11.6 %. La ciudad, indicaron, es ejemplo de cómo una ciclovía puede incentivar otros tipos de viajes, pues antes ese número rondaba el siete por ciento.

Encuestas

Durante los días de evaluación, los voluntarios realizaron encuestas a los ciclistas para saber su lugar de origen, obteniendo que la colonia María Auxiliadora es de donde salen más viajes de este tipo con un 5.6 %.

Le siguen el barrio de los Alcanfores, Santa Lucía y Guadalupe, todos con un 3.4 % cada uno. Respecto al destino de los viajes en bicicleta, se observó una focalización en el Centro de San Cristóbal y colonias aledañas.

Edad

Sobre la edad, el conteo encontró que poco más del 50 % corresponde a adultos que usan el vehículo para llegar al trabajo. Los jóvenes representan un 31.7 %, mientras que las infancias un 2.3 %. Esta última cantidad, que puede parecer baja, comparada con otras ciudades es de las más altas.

“Es una urgencia garantizar infraestructura segura para los menores de edad”, agregó Sergio Andrade.