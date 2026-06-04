María Vila, nueva consejera del PJE

Con un llamado a sumar esfuerzos y a enfrentar los desafíos que impone la reforma judicial, María Vila Domínguez rindió protesta este miércoles como nueva consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en sesión del Congreso local.

La ahora funcionaria judicial, quien hasta el pasado 31 de mayo se desempeñó como consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, fue nombrada por el pleno legislativo para integrar el órgano de gobierno, vigilancia y disciplina del Poder Judicial estatal.

En entrevista posterior a la toma de protesta, Vila Domínguez expresó su satisfacción por la confianza depositada en su persona y destacó el significado emotivo de regresar a una institución en la que ya había laborado años atrás.

“Me siento muy contenta por la confianza depositada para llevar a cabo esta alta encomienda. El Consejo de la Judicatura requiere mucha atención. Me sumo a esa gran familia que es el Poder Judicial. Yo trabajé muchos años aquí y me da mucho gusto no solo por la confianza, sino por regresar a lo que fue mi casa algunos años y poder seguir sumando esfuerzos”, declaró.

Principales desafíos

Consultada sobre los principales desafíos que enfrentará el Consejo en el contexto de la reforma al Poder Judicial, la consejera reconoció que, aunque deberán esperar los tiempos que marque la federación, uno de los retos más complejos será armonizar dos sistemas de distritación distintos: el judicial y el electoral.

“Tenemos que esperar a ver qué sucede con el desfase de la elección del Poder Judicial. Mientras ello sucede y se concreta que también en Chiapas se haga el ajuste correspondiente para que se vaya a 2028, tenemos que trabajar mucho para lograr uno de los grandes retos: poder empatar, o al menos saber cómo llevar a cabo las elecciones con una distritación totalmente distinta entre los distritos judiciales y la distritación electoral”, explicó.

Al hacer un balance de su paso por el IEPC, Vila Domínguez aseguró que concluyó esa etapa con la frente en alto y con el aprendizaje de haber contribuido a la paz social durante los comicios.