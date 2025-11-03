Marina Martha López Santiago, nueva presidenta del IEPC

En las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en una sesión solemne que estuvo acompaña de las consejerías y representantes de partidos políticos, Marina Martha López Santiago rindió protesta como nueva presidenta de este órgano electoral para los próximos siete años.

En un pronunciamiento, desde el instituto se detalló que se abonará a la confianza ciudadana, “comprendiendo que la democracia se construye desde los pueblos, la vida comunitaria y el diálogo institucional”.

Previo a que se realizara este acto protocolario, López Santiago estuvo en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas, que dirige Claudia Rodríguez Sánchez, para recibir la constancia de designación.

INE

Todo el proceso de la nueva presidenta del IEPC deriva del anuncio que realizó el Consejo General del INE y se emitió el acuerdo para que López Santiago asumiera la presidencia del IEPC.

Mensaje

En el mensaje que mandó, después de asumir el nuevo cargo, dijo que es una gran responsabilidad, por eso hizo el compromiso de trabajar en estricto apego al marco legal y de manera imparcial.

La gestión que realice, detalló, tendrá un enfoque vinculado con lo intercultural, interseccional y de género, reconociendo así la diversidad de Chiapas y promoviendo la participación efectiva de todos los grupos.

Tomando en cuenta que la democracia se construye desde los pueblos y el diálogo institucional, la nueva consejera presidenta precisó qué se hará para fortalecer la confianza ciudadana.

Nuevo ciclo

Por su parte la consejera María Magdalena Vila Domínguez reconoció que el órgano electoral local, integrado por sus siete Consejerías, comience un nuevo ciclo; ofreció su apoyo y compromiso en esta alta encomienda a la presidenta.

Otra de las consejeras que habló fue Sofía Martínez De Castro León, y destacó la trayectoria profesional de la consejera presidenta; su incorporación, dijo, contribuirá al crecimiento institucional de este colegiado.