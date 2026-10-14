Mario Guillén califica de hipocresía postura del PAN

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, rechazó los argumentos del Partido Acción Nacional (PAN) contra la Ley de Paridad Efectiva y consideró contradictorio que el partido diga no oponerse a la iniciativa, pero sí al mecanismo con el que se realizó la insaculación.

En entrevista, el legislador explicó que el Congreso no eligió a las personas candidatas, sino que únicamente se definieron por sorteo los municipios en los que deberá respetarse el género. Indicó que los partidos políticos son libres de decidir los perfiles que postularán.

Guillén Guillén sostuvo que le parece una “hipocresía” que, por un lado, el PAN afirme no estar en contra de la paridad y, por otro, cuestione el mecanismo. “¿De qué estamos hablando?”, planteó.

Apegados a la ley

Aseguró que el procedimiento se realizó de manera transparente y conforme a la legalidad, y que se invitó a un notario público.

Precisó que la medida aplica “por única ocasión”, pues en los siguientes procesos ya estará definido en qué municipios se postularán mujeres u hombres.

Al preguntarle si el Congreso ya fue notificado de la impugnación, respondió que hasta el momento el área jurídica no le ha informado de ninguna notificación y que lo que se conoce es solo lo que ha trascendido en medios.

Dijo que el Congreso está atento para responder en los términos en que llegue el recurso, y expresó la esperanza de que se presente “en tiempo y forma”.

Finalmente afirmó: “Vamos a ganar”, y señaló que se trata de “una lucha por las mujeres” en la que, dijo, están comprometidos en “hacer historia”.