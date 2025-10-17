Mario Guillén destaca atención del Congreso

El diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, afirmó que la Legislatura ha trabajado de manera permanente y en estrecha colaboración con el Ejecutivo estatal para atender los problemas de todos los sectores de la población chiapaneca.

El legislador subrayó que la atención a las demandas ciudadanas es una obligación y el trabajo central del Poder Legislativo.

“Siempre que toque la atención del Congreso del Estado, es nuestra obligación, es nuestro trabajo”, aseveró.

Guillén Guillén detalló que han mantenido una coordinación constante con la Secretaría General de Gobierno, respondiendo a las convocatorias para coadyuvar en la solución de diversos problemas.

“Le hemos dado el respeto que se merece al gobierno en el estado, creo que lo han hecho de manera responsable”, reconociendo la labor de la dependencia estatal.

Chiapas, un estado complejo

El también líder de los diputados reconoció la complejidad de la entidad, al señalar: “Chiapas es uno de los estados más complejos del país con múltiples carencias, con muchos múltiples problemas de desarrollo, de seguridad”.

Ante este panorama, enfatizó que la única vía para lograr avances es el trabajo en equipo. “Nosotros hemos entendido que la única manera de atender todos los problemas es haciendo equipo y siempre lo vamos a hacer en todo lo que se nos requiera”.

El diputado presidente de la Jucopo destacó un cambio significativo en la forma de operar del Congreso actual.

“Hoy hemos cambiado totalmente la forma de atender, de escuchar y creo que la ciudadanía, los medios de comunicación también pueden dar fe de que hoy escuchamos a todos, atendemos a todos”, afirmó.

“Nos pueden culpar por hacer, pero jamás por dejar de hacer”, concluyó.