Mario Guillén: en Chiapas no hay impunidad

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, lamentó los recientes hechos violentos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios de Chiapas, entre ellos el tiroteo en la colonia Las Granjas, el feminicidio de una menor en la capital chiapaneca y el caso de un hombre y una mujer quemados en Ocosingo acusados de practicar brujería.

Sin embargo, aseguró que la ley se aplica en la entidad y que ningún caso ha quedado ni quedará en la impunidad.

En entrevista, el legislador morenista reconoció que los delitos “han ocurrido y van a continuar ocurriendo” porque forman parte de la naturaleza humana, pero subrayó que el combate a la impunidad es uno de los logros más claros de los últimos dos años en Chiapas.

“Quien comete un delito, del tipo que sea, va a ser sujeto a la aplicación del Estado de Derecho. Eso es lo rescatable”, afirmó Guillén Guillén.

Respecto al tiroteo en Las Granjas, el legislador señaló que se trata de un hecho de dominio público y que hay múltiples detenidos. “En el caso de Las Granjas, porque es de dominio público, hay muchos detenidos. Ese es el tema”, expresó.

Cuestionado sobre si algún caso ha quedado impune, el presidente de la Jucopo fue enfático: “Dígame alguno que haya quedado impune. Todos, al menos que yo sepa, se han alcanzado; el brazo de la ley ha llegado a quien ha cometido delitos”.