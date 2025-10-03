Mario Guillén Guillén al frente de la Jucopo

Con el objetivo de dar continuidad a la Agenda Política y en reconocimiento a la transparencia, estabilidad financiera y administrativa, los diputados coordinadores de las bancadas parlamentarias designaron al diputado de Morena, Mario Guillén Guillén, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Chiapas.

Al diputado Guillén Guillén le corresponderá encabezar los trabajos correspondientes al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Novena Legislatura.

Voto de confianza

Cabe destacar que después de ser elegido por unanimidad de votos, el nombramiento fue oficializado por el Pleno Legislativo el 1º de octubre.

El líder del Parlamento agradeció el voto de confianza manifestado por las y los diputados y destacó que continuará impulsando políticas con sentido social, humanismo y unidad.

Refrendó su compromiso de privilegiar el análisis y debate entre las fracciones parlamentarias sobre cada una de las iniciativas.

En materia administrativa, dijo que seguirá fortaleciendo la infraestructura de la sede del Poder Legislativo, priorizando la certeza jurídica y el respeto a los derechos de las y los trabajadores que forman parte del engranaje social de la Legislatura.