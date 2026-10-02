Mario Guillén Guillén se registra para proceso interno

Mario Guillén Guillén, actual diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, anunció su registro para participar en el proceso de selección de la Coordinación Distrital Federal del Comité de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en el Distrito 10 con cabecera en Villaflores.

“Refrendo mi compromiso de seguir trabajando por Chiapas, siempre cercano a nuestra gente, escuchando sus necesidades y sumando esfuerzos para fortalecer la transformación de nuestro estado y de nuestro país”, dijo en sus redes sociales.