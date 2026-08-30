Martoma Guadalupe, un cargo de fe en Chamula

En el municipio de San Juan Chamula, los cargos tradicionales forman parte de una organización comunitaria, donde la fe y la responsabilidad se mantienen de generación en generación.

Entre ellos están los Martoma o mayordomos, quienes tienen bajo su responsabilidad el cuidado de imágenes religiosas y parte de los preparativos de sus celebraciones.

Estos puestos implican tiempo, organización y servicio comunitario.

Recientemente, Marcelino Patishtán Licanchitón fue nombrado Martoma Guadalupe, cargo con el que asume la custodia de la imagen de la Virgen de Guadalupe.

“Mi nueva responsabilidad contempla organizar los preparativos tradicionales para la celebración del 12 de diciembre y recibir a los peregrinos que llegan a expresar su fe”, cuenta.

Patishtán Licanchitón afirma que en su pueblo, los cargos religiosos rebasan las paredes de la iglesia.

Saberes ancestrales

“Los mayordomos participan en el cuidado de los santos, rezos, adornos y preparativos, con el apoyo de familiares y colaboradores. Así, los saberes ancestrales pasan de una generación a otra”, expresa.

Sobre los sistema de cargo, esto es un proceso que los habitantes pueden pedir, pero es necesario tener un reconocimiento dentro de la comunidad y debe entenderse como un servicio.

Martoma Guadalupe explica que los cargos se tienen que desempeñar con espíritu religioso, “pues se trata de un auténtico servicio a la comunidad”.

Con la mirada puesta en diciembre, Marcelino pronto comenzará los preparativos para la fiesta guadalupana, ya que “es de las más importantes de nuestra comunidad creyente y fervorosa”.

La celebración reunirá a familias y peregrinos alrededor de la imagen, entre flores, veladoras, rezos, música y ofrendas.

Respeto a los santos

En Chamula, el 12 de diciembre es un momento de encuentro y continuidad, y para el nuevo Martoma, custodiar la imagen significa asumir una tarea con responsabilidad y respeto a su iglesia, y a sus imágenes santas.