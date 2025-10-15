Más 300 expositores para Festival Coyatoc

Cerca de 300 expositores de distintos municipios de Chiapas formarán parte de la séptima edición del festival Coyatoc, la cual se realizará del 23 al 26 de octubre del 2025 en la calzada de las personas ilustres.

El evento fue anunciado oficialmente por autoridades de Turismo del Estado en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa la secretaria de turismo del estado, Maria Eugenia Culebro Pérez, destacó la importancia de este festival, donde aseguró que cada vez más se refuerza la cultura, gastronomía y las tradiciones del estado.

Celebró que este espacio ayuda a comerciantes locales , agremiados de la Canaco y también a las comideras tradicionales a exponer la variedad gastronómica de la llamada ruta zoque. “La Secretaría de Turismo al igual que el Buró Municipal de Tuxtla Gutiérrez, estamos en colaboración para hacer que los hoteleros, los restauranteros tengan en mente el calendario para que con los clientes que reciben puedan invitarlos a esta fiesta”, explicó la funcionaria estatal.

Festival madre

Por su parte el presidente de la Canaco Tuxtla, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, calificó este festival como “fiesta madre” y dijo que el principal objetivo es enaltecer la cultura zoque que va más allá de la música, la danza, los colores y los sabores, “una ventana para mostrar toda la riqueza de la región”.

Para la actual edición se espera la asistencia aproximada de 50 mil asistentes y superar la afluencia de personas en ediciones pasadas.

Resaltó la participación de municipios como Coapilla, Copainalá, Tecpatán, Jiquipilas, Ocotepec, Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Berriozábal y demás municipios que a lo largo de cuatro días serán los anfitriones. Finalmente, el presidente invitó a la ciudadanía acudir a este importante festival que contará con diversas actividades culturales y deportivas com la carrera “Coyatocmó” que se realizará el domingo 26 de octubre.