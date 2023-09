Más adeptos respaldan el proyecto de ERA

La estructura del Verde de Huehuetán se sumará al movimiento de Eduardo Ramírez. CP

A ritmo de una batucada, el líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, inauguró la oficina de Enlace Legislativo del municipio de Tapachula, Chiapas.

Arropado por miles de ciudadanas y ciudadanos de Tapachula y municipios cercanos, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de la Unión señaló que en su compromiso con escuchar y atender las necesidades de las y los chiapanecos decidió abrir estas oficinas (Casa de Enlace Legislativo), que llegan para servir al pueblo y se saquen adelante las gestiones de una forma mejor y más rápida.

En este evento, Eduardo Ramírez reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre quien dijo: “Es un gran demócrata, un gran mexicano, que le ha dado a México la posibilidad de construir y de sacar de la pobreza a más de nueve millones de personas; él nos ha enseñado que lo más importante es trabajar con el pueblo”.

“He trabajado incansablemente, he promovido a Chiapas y he promovido los apoyos, legislando, ya en la Constitución Política, el apoyo de adultos mayores, [acto] que llegó para quedarse, es un derecho adquirido, también para las personas con discapacidad y para los jóvenes”, afirmó.

Más tarde, Eduardo Ramírez sostuvo un encuentro con la estructura del Partido Verde (PVEM) de Huehuetán, cuyos militantes le manifestaron interés por sumarse al movimiento por la Cuarta Transformación de Chiapas.

En ese marco, los convocó a la unidad, “porque a este movimiento se suman todas y todos lo que están convencidos de que Chiapas tiene que continuar en el camino del bienestar”.

“Cuando vengo a Huehuetán vengo con emoción, me siento profundamente comprometido con el pueblo de Huehuetán; hace algunos años ustedes me dieron la oportunidad de ser su senador de la República, ustedes me depositaron esa confianza y, desde entonces, he tratado de estar a la altura para ser un digno representante de Chiapas”, expresó.