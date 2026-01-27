Más armas para policías; vendrá otro helicóptero

Alrededor de mil armas se entregarán a elementos de la policía en Chiapas este año, además de un helicóptero y vehículos tácticos ligeros (blindados), destacó el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, esto como parte del fortalecimiento a la institución.

En un evento realizado este lunes, Aparicio Avendaño destacó la entrega de 500 fusiles automáticos con 30 disparos y cinco cargadores cada uno.

Las armas tienen una mira táctica y son de nueva generación. A esto se le sumarán 15 vehículos blindados para hacer un total de 50 dentro de la Secretaría.

Se informó en un evento de la graduación de 150 cadetes, los cuales se sumarán a las diversas direcciones de la SSP. Al fortalecimiento de la FRIP se integrarán otros 100 elementos para hacer un total de 850 de los mil que se tienen programados para la corporación.

Seguirán los operativos

Aparicio Avendaño enfatizó que hay “narcopáginas” que están queriendo denostar el trabajo de la Secretaría y de las fuerzas armadas. “Vamos a seguir llegando a todas las zonas”, remarcó.

También aprovechó el espacio para enfatizar que seguirán los operativos de alto impacto y pidió a la población que sigan las páginas oficiales de las dependencias de seguridad.

Finalmente, el secretario de Seguridad del Pueblo destacó la entrega de botiquines tácticos de combate, los cuales son de última generación.