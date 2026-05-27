Más cirugías para la niñez gratuitas

De manera gratuita, el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del IMSS-Bienestar realizó la XIX Jornada de Cirugías Cardiovasculares Pediátricas, mediante la cual 15 niñas y niños recibieron atención quirúrgica especializada para tratar cardiopatías congénitas complejas.

Los pacientes presentaban padecimientos cardíacos que requerían procedimientos quirúrgicos y estudios de alta especialidad, como Tetralogía de Fallot, Coartación Aórtica y otras cardiopatías congénitas complejas.

Seleccionados

Tras valoraciones clínicas y estudios correspondientes, un total de 15 pacientes fueron seleccionados como candidatos para recibir la cirugía cardiovascular durante la jornada realizada del 15 al 22 de mayo en las instalaciones del hospital.

Las intervenciones quirúrgicas permitieron mejorar la calidad de vida de las y los pacientes mediante una cuidadosa planeación médica, coordinación quirúrgica y seguimiento posoperatorio.

El coordinador del Hospital de Especialidades Pediátricas, Rafael Heberto Guillén Villatoro, destacó que a través de las 19 jornadas de cirugías cardiovasculares realizadas en coordinación con Heart Care International se ha logrado beneficiar a más de 280 pacientes pediátricos con padecimientos cardíacos complejos.

Una alternativa

Asimismo, señaló que estas acciones representan una alternativa de atención especializada para familias provenientes de comunidades rurales y con recursos económicos limitados, quienes reciben procedimientos de alta complejidad de manera gratuita.

El especialista también reconoció el trabajo coordinado del equipo multidisciplinario integrado por personal de cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica, anestesiología cardiovascular, terapia intensiva pediátrica, enfermería perfusionista y quirúrgica, ingeniería biomédica, ecocardiografía, trabajo social y cardiología clínica.