Más de 10 mil policías cuidarán a los turistas

En vísperas del inicio de las vacaciones de semana santa, un total de 10 mil 200 elementos policiacos estarán activos en todos los municipios de Chiapas para cuidar a las personas que visitarán los diversos destinos turísticos, destacó el secretario de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

En el marco del banderazo de salida de los trabajos de vigilancia, resaltó el despliegue que se está haciendo en los tramos carreteros para cuidar a la población.

Chiapas cuenta con siete equipos Kanan, que son filtros distribuidos de manera estratégica para apoyar a la ciudadanía. También se tendrán activadas las lanchas equipadas en diversas zonas.

Los tres helicópteros (el Black Hawk, el Bell 407 y el 206) estarán a disposición para atender temas preventivos y cualquier emergencia que ocurra en la entidad.

Aparicio Avendaño destacó el sobrevuelo que se estará haciendo con dos aviones no tripulados, además de 14 drones que cuidarán desde el aire a quienes disfrutarán de las vacaciones.

Trato digno y proximidad social

Como parte de las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Seguridad del Pueblo comentó que una de las máximas ahora es que los elementos de la policía den un trato a la ciudadanía como les gustaría que trataran a sus familias.

En ese contexto, informó que los mandos de la SSP y los elementos deben tener empatía con la población, debido a que el enfoque central está en realizar proximidad social.

Esto significa que si las personas requieren de apoyo por fallas mecánicas, ponchaduras de llantas o falta de gasolina, habrá ayuda por parte de elementos de la secretaría.

Finalmente, enfatizó que son 18 las grúas que estarán al servicio del pueblo durante este periodo en todos los municipios de Chiapas y el apoyo será gratuito.