Más de 123 mil credenciales deben renovarse: Montesinos

En Chiapas un total de 123 mil credenciales son las que se tienen que renovar, debido a que el 1º de enero de 2026 ya no tendrán vigencia, informó Manuel de Jesús Montesinos Estrada, encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Explicó que en estos momentos sigue activa la campaña anual intensa 2025, la cual inició el 1º de septiembre y terminará el 15 de diciembre de este año.

Montesinos Estrada comentó que todavía hay credenciales de 2024 en las que no se hicieron los trámites de renovación. Los plásticos suelen tener 10 años de vigencia.

Ahora, dijo, la población puede ingresar a la página del INE para hacer sus citas, con eso podrán llegar a cualquiera de los módulos que funcionan en las 13 cabeceras distritales.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, enfatizó, las atenciones se están brindando sin cita en los tres módulos que se tienen; en un tiempo no mayor a 20 minutos la persona es atendida por el personal.

Pocos requisitos

Para hacer los trámites se requiere de llevar una acta de nacimiento, una identificación con fotografía y el comprobante de domicilio. Con eso se puede hacer el proceso para renovar la credencial.

Adicional a ello, comentó que también se están haciendo trámites para quienes por primera vez se inscriben; debido a que no hay proceso electoral en puerta, tienen que tener los 18 años cumplidos para tener su credencial de elector. También se están haciendo cambios de domicilio o reposiciones.

Finalmente, se insistió que la ciudadanía debe conocer que pueden acudir bajo cita o sin ella. En el primer caso cuentan con el espacio asignado para una atención más cómoda. Las credenciales tardan siete días hábiles en entregarse a la ciudadanía.