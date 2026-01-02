Más de 142 mil mexicanos fueron deportados de EUA

Al menos 142 mil 706 mexicanos fueron deportados durante todo el 2025 de Estados Unidos, derivado de las políticas antiinmigrantes, implementado por el gobierno de Donald Trump.

El reporte del Instituto Nacional de Migración (INM) precisa que mediante el programa México te Abraza, a los connacionales se les proporcionaron opciones para su reinserción social, productiva y económica en el país.

Las repatriaciones se dieron por la frontera norte y vía aérea hacia Tapachula, en Chiapas; Villahermosa, Tabasco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde se cuenta con módulos de atención, precisó.

Rescate y atención

Por otra parte, en su reporte, el INM también dio a conocer que mediante acciones de rescate humanitario se proporcionaron 91 mil atenciones a personas nacionales y extranjeras.

Asimismo, en la frontera norte se brindó orientación a 179 mil 137 personas y en la sur, a 12 mil 665, por parte de personal del Grupo Beta.