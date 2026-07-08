Más de 150 mil tarjetas entregadas en Chiapas

En Chiapas fueron dispersadas alrededor de 150 mil tarjetas para que la comunidad estudiantil reciba su apoyo económico, por lo que las familias deben estar al pendiente de la difusión del calendario de pagos, dijo Marcelo Toledo Cruz, titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en la entidad.

Entrevistado sobre el tema, comentó que se hizo un recorrido por toda la entidad para entregar los plásticos, lo que representó una atención a ocho mil 489 escuelas primarias.

Antes se hicieron asambleas informativas, en esos espacios llegaron más de 157 mil madres y padres de familia de niñas y niños que están entre primero y sexto de primaria.

La mayoría de las tarjetas que se distribuyeron, hasta un 90 %, están relacionadas con los apoyos que se darán de dos mil 500 pesos (con entrega única) para compra de útiles escolares.

En el caso de los pagos, comentó que se habló con las madres, tutores y padres de familia que es posible que caiga en agosto.

Esto, explicó Marcelo Toledo, vendrá acompañado de un calendario de pagos con las letras del abecedario, con eso se sabrá en qué fecha se podrá cobrar el apoyo.

En las asambleas informativas, remarcó, detallaron a las familias la importancia de que escanearan un QR, a través de eso recibirán los pormenores de las Becas Bienestar, el calendario, además de fechas, requisitos y nuevas convocatorias.