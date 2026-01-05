Más de 150 policías municipales detenidos

Más de 150 elementos de la Policía Municipal de la región ll Valles Zoque que fueron trasladados hacia las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) la mañana del sábado pasado, mediante un fuerte despliegue en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla.

Tras lo anterior, en las primeras horas del domingo familiares de los uniformados también arribaron a las oficinas de la fiscalía para tener conocimiento del estado físico de sus familiares, además de indagar acerca de la situación legal, resultado de un posible control de seguridad y confianza, sin embargo, no se tiene información precisa.

Para el municipio de Cintalapa sería la segunda ocasión en la cual fuerzas federales y estatales arriban a su comandancia municipal en el cambio de turno matutino para inspeccionar a cada uno de los elementos activos, así como personal administrativo.

Derivado de lo anterior, se sabe que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Nacional (GN), Guardia Estatal Preventiva (GEP), son los encargados de la seguridad de dichos municipios, mientras los Policías Municipales retornan a sus puestos.

Importante mencionar que dicho operativo suma nueve días de trabajos en las cabeceras municipales, así como en sus alrededores, implementando seguridad con reconocimientos aéreos, así como recorridos por brechas.