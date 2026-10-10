Más de 157 mil vehículos en una década

El parque vehicular de Tuxtla Gutiérrez creció 80.9 por ciento en poco más de una década, al pasar de su nivel de 2014 a un total de 352 mil 820 vehículos registrados en 2025, de acuerdo con la Estadística de Vehículos de Motor Registrados en Circulación (VMRC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En ese periodo, la capital chiapaneca incorporó 157 mil 769 unidades adicionales a los registros, lo que refleja el crecimiento sostenido del número de autos que circulan en la ciudad.

El aumento también consolidó a Tuxtla Gutiérrez como uno de los principales puntos de concentración vehicular de la entidad.

Durante 2025, el municipio reunió alrededor del 23 por ciento de los un millón 531 mil 147 carros registrados en Chiapas, es decir, prácticamente uno de cada cuatro vehículos contabilizados en el estado.

Automóviles, mayoría

De las 352 mil 820 unidades registradas en la capital, 213 mil 39 corresponden a automóviles, que representan la mayor parte del parque vehicular municipal.

A estos se suman 81 mil 889 camiones y camionetas destinados al transporte de carga, mientras que las motocicletas alcanzaron 56 mil 728 unidades, equivalentes a aproximadamente 16 por ciento del total.

Asimismo, el registro contabilizó mil 164 camiones y camionetas para pasajeros, otra de las categorías que integran el parque vehicular de Tuxtla Gutiérrez.

Expansión estatal

El crecimiento de la capital se enmarca en una expansión estatal que llevó a Chiapas a contabilizar un millón 531 mil 147 vehículos registrados durante 2025, según los datos del Inegi.

Aunque el registro permite dimensionar la evolución del parque vehicular, el número de unidades inscritas no equivale necesariamente a la cantidad de vehículos que circulan diariamente en las calles de la capital.