Más de 180 colonias carecen de energía eléctrica

Situaciones irregulares en más de 180 colonias, algunos de estos asentamientos sin reconocimiento oficial, carecen de contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE); los colonos reclaman la falta de energía eléctrica que por años han solicitado tanto a las autoridades gubernamentales como a la CFE, para que atiendan el rezago que afecta a sus familias.

En entrevista, el especialista de la construcción, ingeniero Abraham Ruiz Matías, señaló que existen predios que no cuentan con formales contratos con la paraestatal y acusó a desarrolladores inmobiliarios de vender terrenos sin acceso al servicio de energía eléctrica, situación que ha agudizado la problemática en las familias que construyen sus hogares.

Exhorto

El especialista hizo un llamado para activar recursos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) para instalar redes en asentamientos regulares e irregulares, de tal manera que las familias tengan acceso a este servicio básico, que permita desarrollar sus actividades normales.

Refirió que “Cientos de familias aún carecen de acceso formal a la energía eléctrica, por lo que urgimos a poner en marcha recursos del FSUE, con el propósito de beneficiar tanto a asentamientos regulares como irregulares”, declaró.

Dijo que, desafortunadamente, Tapachula ha crecido de manera desordenada y esto ha propiciar que las colonias que se asienten a la periferia cuenten con rezagos en servicios básicos, entre estos, la energía eléctrica.

Robo de energía, práctica común

Señaló que la mayoría de las familias de estas colonias sin luz formal se ven obligadas a “colgarse” de manera ilegal con los denominados “diablitos” para contar con energía eléctrica en sus casas, sin embargo, corren el riesgo de ser sancionados por la Comisión Federal de Electricidad.

Mencionó que han solicitado de manera constante instalar mesas de trabajo con CFE y autoridades estatales para priorizar la electrificación y servicios básicos en el Soconusco, donde la demanda social supera a la infraestructura disponible.