Más de 184 mil visitantes en centros turísticos

Entre el 27 de marzo y el 4 de abril de este año alrededor de 184 mil 401 personas visitaron los diversos espacios turísticos de Chiapas como parte de las vacaciones de Semana Santa, puntualizó el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero.

En la actualización de las cifras, la dependencia estatal compartió que se habían realizado alrededor de 21 rescates de personas, las cuales se estaban ahogando o la corriente los estaba arrastrando.

Reporte

Entre el 27 de marzo y el 2 de abril, con base en el reporte de la dependencia estatal, se había registrado saldo blanco en todos los centros turísticos, sin embargo, la información se actualizó al 4 de este mes y cuerpos de emergencias están en la búsqueda de una persona en Chiapa de Corzo en el embarcadero “El Trimarán”.

Protección Civil llevó a cabo el despliegue de 216 módulos de atención para cuidar a la población y turistas.

De las acciones preventivas, personal del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) llevó a cabo un despliegue con 60 elementos especializados, además de 8 ambulancias ordinarias y una más acuática.

Al equipo se sumaron ocho embarcaciones e igual número de balsas inflables, además de unidades contra incendios, drones acuáticos, razer y camionetas pickup.