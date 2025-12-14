Más de 192 mil personas peregrinaron en Chiapas

A lo largo del territorio chiapaneco, durante la celebración religiosa del 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, más de 192 mil personas religiosas participaron en peregrinaciones simultáneas en honor a la Virgen de Guadalupe, estos datos fueron revelados por la Secretaría de Protección Civil (PC) estatal.

Alta presencia

De acuerdo a datos recabados y que forman parte del operativo Guadalupe-Reyes, se indicó que la afluencia de peregrinos fue registrada en 18 municipios de Chiapas, donde desde primeras horas del 12 de diciembre mantuvieron presencia por carreteras y calles.

Asimismo la dependencia estatal informó que se contabilizó el tránsito de más de dos mil 600 vehículos particulares que fueron acompañados y resguardados por autoridades de Protección Civil (PC), en coordinación con corporaciones de seguridad.

Algunos de los municipios que como cada año concentraron el mayor número de participación de peregrinos fueron: Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez y San Cristóbal.

Tuxtla Gutiérrez

En lo que respecta a la capital del estado, se registró el tránsito aproximado de 130 mil personas. Previamente autoridades religiosas y de seguridad anticiparon el arribo a la iglesia de Guadalupe de 113 mil feligreses, sin embargo aseguraron que podría haber un incremento derivado de la mejora en seguridad en las carreteras de Chiapas.

El arribo a la iglesia de la magna peregrinación proveniente del municipio de Villaflores congregó la participación aproximada de ocho mil personas; este recorrido cumplió su 60 aniversario y reúne a más personas cada año.

Comitán y San Cristóbal

En estos dos municipios Protección Civil (PC) contabilizó un total de 40 mil 812 peregrinos que participaron en los recorridos en honor a la Virgen. En lo que respecta a la ciudad coleta participaron 29 mil 312 personas mientras que en Comitán 11 mil 500 feligreses.