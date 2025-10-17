Más de 20 escuelas dañadas en 3 municipios

Mas de 20 escuelas de la región del Soconusco se han visto afectadas por inundaciones, derrumbes y deslaves durante la actual temporada de lluvias, informó el dirigente de la Costa Grande del SNTE-CNTE, Gabriel Díaz Ordóñez.

Solamente en los municipios de Suchiate, Huehuetán y Huixtla, son 24 las instituciones educativas que han permanecido bajo el agua, por lo cual las clases permanecen suspendidas para salvaguardar la seguridad y la salud de los niños, indicó.

Dijo que a causa de los derrumbes y deslaves en las partes altas, también se ha dificultado el ingreso de los maestros, pero a pesar de ello han acudido a las comunidades para atender a los alumnos.

“Por las inundaciones se han perdido materiales didácticos, tanto en las escuelas como en las viviendas de las familias, por lo que es necesario que las autoridades hagan las evaluaciones porque se hará necesario que al superarse esos fenómenos se requerirán reponer los libros de texto entre otros”, mencionó.

Solidaridad

Mencionó que en forma solidaria el magisterio ha realizado actividades para conseguir donaciones de útiles escolares, para dotarlos a los niños que más lo requieran.

Reconoció el trabajo preventivo que han venido realizando las autoridades, aunque las lluvias han sido intensas y en muchas escuelas el agua sigue dentro de las instalaciones, además que hay una en Tapachula donde se desplomó un domo y en Mapastepec, otra que fue enterrada por los derrumbes.

“Los maestros están subiendo a las comunidades pese a los riesgos de los deslaves y derrumbes; en algunos casos para dejar y recibir tareas”, apuntó.

Bloqueo

Díaz Ordóñez dijo que el magisterio de esta región se sumará al paro de 24 horas este viernes y participarán en un bloqueo carretero sobre la carretera Costera, en demanda de abrogación de la Ley del Issste, el pago de salarios retenidos y la instalación de una mesa tripartita para atender otros temas del sector.