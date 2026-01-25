Más de 200 artesanas en la Feria del Barro

Amatenango del Valle será sede del 13 al 15 de febrero de la Feria del Barro 2026 “Sk Inul Lum” (Rostro de la Tierra) donde grupos artesanos expondrán piezas reconocidas internacionalmente, incluyendo gastronomía, talleres y bailes.

Es la cuarta edición de la feria que celebra la tradición, la identidad y el trabajo colectivo de las mujeres artesanas. Las organizadoras dieron a conocer que en esta ocasión participarán más de 200 artesanas, en una gran expoventa artesanal.

Las piezas que se exhibirán reflejan técnicas ancestrales heredadas de generación en generación, consolidando a este municipio como uno de los principales referentes artesanales de Chiapas y de México

La Feria del Barro es una plataforma de emprendimiento y fortalecimiento económico, que impulsa el desarrollo local y reconoce el papel fundamental de las mujeres artesanas en la preservación del patrimonio cultural.

Dieron a conocer que como en otras ocasiones, la feria contará con talleres demostrativos, actividades culturales y espacios de encuentro que permitirán a los visitantes conocer de cerca el proceso creativo, la historia y el valor social del trabajo artesanal.

Amatenango del Valle, situado a la orilla de la carretera en el tramo San Cristóbal de Las Casas-Comitán, es reconocido a nivel mundial por el trabajo artesanal que realizan sus mujeres. Los trabajos de las artesanas han llegado a Europa, Estados Unidos y otros países del mundo