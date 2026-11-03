Más de 200 mil visitantes y saldo blanco en panteones

El secretario de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, informó que las festividades del Día de Muertos en los panteones de la capital chiapaneca dejaron un saldo blanco, con más de 200 mil visitantes y sin incidentes que lamentar.

“Afortunadamente tuvimos baja incidencia en cuestiones de emergencias, por decir nula. Realmente las personas hicieron caso de las recomendaciones y de las restricciones que tenemos en los panteones”, señaló.

Jornada

El operativo contempló los días 30 y 31 de octubre así como 1 y 2 de noviembre, e incluyó la coordinación de dependencias federales, estatales y municipales.

El funcionario agradeció a la población tuxtleca, a los visitantes de otros estados y a los extranjeros por su colaboración.

Mancilla Velázquez indicó que, al corte de las seis de la tarde, ayer lunes 2 de noviembre, se tenían más de 200 mil visitantes en los seis panteones de Tuxtla Gutiérrez: los cinco ejidales y el Jardín San Marcos. Mientras que el Panteón Municipal permanecería abierto hasta las dos de la mañana, por lo que la cifra pudo incrementarse.

Sobre el comportamiento, el secretario comento que fue “magnífica. Estoy muy contento con todos los tuxtlecos, se portaron mejor que nunca. Es algo inédito. No tuvimos incidencia, ninguna atención por caída de su propia altura ni alguna situación de disturbio que hemos tenido en otros panteones. No tuvimos absolutamente nada de eso”, afirmó.

Restricciones

El funcionario recordó las restricciones vigentes en los camposantos en estas fechas: no se permitió el ingreso de objetos punzocortantes, botellas de cristal, armas de fuego, bebidas alcohólicas o mascotas.

Asimismo, hizo un llamado a la población a mantener vigilancia sobre niñas, niños y adultos mayores, especialmente cuando ya estaba oscuro.

“Hay que tener mucha vigilancia con ellos y mucho cuidado para que no se nos vayan a caer”, indicó.

Mancilla Velázquez informó que, después de las seis de la tarde, se realizaron vuelos de dron con cámara térmica para ubicar a las personas dentro de los panteones. “Así hemos hecho el barrido estos dos días, que se opto por cerrar más tarde en este 2026, entre las media noche y dos de la mañana”, concluyó.