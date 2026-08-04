Más de 208 mil estudiantes recibirán beca Rita Cetina

A partir de este lunes 3 de agosto comenzó la dispersión del pago único de la beca Rita Cetina para educación primaria, con el propósito de que las familias cuenten con dos mil 500 pesos para la compra de uniformes y útiles escolares, informó Marcelo Toledo Cruz, titular en Chiapas de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La distribución del dinero se hará con base en un calendario; es decir, lunes y martes corresponderá a quienes están con los apellidos “A” y “B”.

Sin embargo, los siguientes pagos se efectuarán de manera sucesiva en la semana (salvo sábados y domingos) hasta llegar al viernes 14 de agosto, terminando con las letras de la “T” hasta la “Z”.

Recursos a entregar

Toledo Cruz explicó que en Chiapas la derrama que hará el Gobierno Federal con este apoyo asciende a más de 641 millones de pesos para beneficiar a más de 208 mil alumnas y alumnos.

Para brindar el recurso a estudiantes de primero a sexto año de primaria, personal de la oficina realizó visitas en ocho mil 489 escuelas de ese nivel educativo.

Es decir, se hicieron siete mil 757 asambleas presenciales y 978 más que fueron de manera virtual y que encabezó la coordinación nacional.

Contexto

Para entender cómo han avanzado los programas de apoyo a alumnos y alumnas, se detalló que en el año 2000 se invirtieron más de 4 mil millones de pesos para beneficiar a más de 2.8 millones de estudiantes con becas.

Sin embargo, para este 2026 hay una bolsa acumulada en todas las becas por alrededor de 178 mil 241 millones 934 mil 232 pesos, con casi 23 millones de estudiantes apoyados.

Se informó que en los últimos 26 años los apoyos a estos programas han tenido una variación de 4352.7 % en los presupuestos autorizados, además de 710.5 % en la cantidad de beneficiados.

Se destacó que en Chiapas se tiene una inversión anual de alrededor de nueve mil 420 millones 33 mil 500 pesos, dinero que es usado para el apoyo de los estudiantes.

Este dinero está relacionado con la beca universal Rita Cetina (para Educación Básica y la marcada con 2,500 pesos para la compra de uniformes y útiles escolares), además de la Benito Juárez (dirigida a Media Superior), Jóvenes Escribiendo el Futuro y la más reciente llamada Gertrudis Bocanegra.