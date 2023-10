Más de 225 millones sin transparentar de Conagua

La diputada Alejandra Estefany Martínez Coutiño expone que al menos 225 millones de pesos ya fueron destinados a obras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chiapas, pero éstas no se han ejecutado ni transparentado.

Luego de que en días pasados la diputada local dio a conocer en la tribuna de la LXVIII Legislatura tal situación, compartió que no ha habido respuesta alguna por parte de la Conagua en la entidad.

“Hemos tenido una serie de afectaciones, hemos estado en comunicación con estas personas afectadas; de parte de Protección Civil, la verdad nos han brindado todo el apoyo, porque se están entregando materiales de limpieza y despensa a las personas afectadas, van poco a poco en la entrega, pero por parte de la Conagua, nada. No nos ha tomado la llamada, se han buscado las audiencias y no sabemos qué hacer, vamos a meter la denuncia a Transparencia para ver qué procede en este caso, porque el servidor público no nos da respuesta”, sostuvo.

Sobre las obras que no se han llevado a cabo, comentó: “Son tres municipios, son dos obras de enrocamiento de un kilómetro y medio cada obra; aproximadamente de 50 millones la inversión de cada una, en Villa Comaltitlan y una de 75 millones en Huehuetán, que es enrocamiento, desazolve, y otra de 50 millones en el río Santa María, en Acacoyagua, y otros más”.

Inconformidad

Del mismo modo, apuntó: “Nos preocupa que ya van a vencer las fechas de inversión, y es darle otra vez inicio a todo eso; son años que hemos estado insistiendo en esta gestión y no es posible que por una persona los trabajos no avancen y la gente se sigue inundando”.

Esta información ya fue dada a conocer al director de la Comisión Nacional del Agua, pero dijo que son meses los que se tienen que esperar para que dé una audiencia y la gente en las comunidades ya quiere que se resuelvan las obras, porque están padeciendo inundaciones.

Finalmente, Martínez Coutiño comentó: “Hacerles el exhorto de manera respetuosa, porque la gente está siendo afectada, está molesta y a quién más recurrimos, si son los responsables de hacer ese trabajo”.