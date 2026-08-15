Más de 23 mil chiapanecos han sido repatriados

Chiapas ocupó las cifras más altas en relación a la cantidad de personas que han sido repatriadas desde Estados Unidos, al alcanzar a 23 mil 915 connacionales que han regresado a territorio local, según las cifras del Gobierno Federal.

Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que cuentan con la instrucción para que haya una gestión segura y ordenada, a fin de salvaguardar la integridad de los connacionales que regresan.

Como parte de una política pública nacional, a quienes son regresados a territorio mexicano se les proporcionan alimentos, se atienden temas de salud, además de que tienen derecho a una llamada telefónica.

En el proyecto “México te Abraza”, los connacionales reciben su carta de repatriación, además de sus pertenencias y apoyo para volver al destino de origen.

Registro

En relación a la repatriación de mexicanas y mexicanos, el porcentaje más alto y con el 8 % fue de Chiapas, seguido de Guanajuato y Guerrero que tuvieron un 7 % en ambas entidades federativas, equivalente a 21 mil 69 y 20 mil 115 personas de forma respectiva.

Con base en los datos del Instituto Nacional de Migración, un total de 271 mil 193 personas mexicanas fueron repatriadas entre el 20 de enero de 2025 al 13 de agosto del año en curso.

De esa cifra, un total de 171 mil 508 ingresaron a territorio nacional vía terrestre por los diversos puntos de repatriación disponibles; por la parte aérea se recibieron 99 mil 685 personas mexicanas a través de diversos aeropuertos, entre ellos el de Tapachula.

Con base en los datos del gobierno federal, el 95 % de quienes fueron repatriados son de los siguientes estados: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y el Estado de México.

Salomón Céspedes recalcó que en todo momento se ha brindado un trato digno a los hermanos y hermanas migrantes, “ellos saben que hoy llegan a un mejor México del que dejaron”, dijo.