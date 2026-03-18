Más de 232 mil registrados para beca de útiles

El gobierno federal dará un apoyo único anual para niñas y niños que están estudiando la primaria, y en Chiapas se han registrado 232 mil educandos, informó Marcelo Toledo Cruz, titular en la entidad de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar.

El dinero, con base en el proyecto, tiene el propósito de que las familias usen los dos mil 500 pesos para la compra de los uniformes y útiles escolares.

Se hizo un llamado a madres, padres y tutores para que estén atentos al tema, debido a que el registro finalizará este próximo 19 de marzo y no se prevé que haya prórrogas.

Local

En el caso de Chiapas, se realizaron asambleas informativas en primarias desde primero a sexto año, tomando en cuenta que en Chiapas hay alrededor de ocho mil 489 instituciones en ese nivel.

Para las familias que necesiten de orientación sobre este apoyo, hay 118 módulos de atención y se pueden ubicar al ingresar a la página de becas Benito Juárez (https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/). En el apartado de estados se pone Chiapas y por municipios se pueden localizar los espacios.

En la entidad se contó con el apoyo del gobierno local y de las autoridades educativas para avanzar en la cobertura. Actualmente hay un registro del 62 % en relación a la meta programada.

Acceso

En Chiapas hay un total de 372 mil 963 alumnas y alumnos que pueden ingresar al programa de los dos mil 500 pesos anuales. La plataforma solo da acceso a quienes no cuentan con algún apoyo gubernamental.

En la última actualización que se compartió sobre el tema, todavía faltan por inscribirse en la página alrededor de 140 mil 827 estudiantes.

Las proyecciones indican, comentó Toledo Cruz, que sea en el mes de agosto cuando se lleven a cabo los depósitos.