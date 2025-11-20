Más de 24 mil predios abandonados en la capital

Tuxtla Gutiérrez enfrenta un riesgo latente de incendios durante la actual temporada con mas de 24 mil predios en condición de abandono y sin limpieza, declaró Eder Fabián Mancilla, secretario de Protección Civil municipal.

El funcionario señaló que, si bien se logró evitar que el reciente incendio en el Reloj Floral se propagara, este caso ejemplifica el peligro que representan los terrenos descuidados.

Detalló que de los más de 24 mil predios identificados mediante vuelos de dron en la zona urbana, apenas 11 mil se encuentran cercados, el resto “no tiene ni alambre” lo que aumenta su vulnerabilidad.

Ante esto, dijo que el Ayuntamiento, en coordinación con Desarrollo Urbano y la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, implementará un programa de notificaciones para los propietarios y hacerles saber su obligación.

Sanciones

Eder Mancilla explicó que de no cumplir con lo solicitado, los ciudadanos podrán hacerse acreedores a una multa. En caso de que el predio llegue a incendiarse, se impondría una segunda sanción.

Las multas por parte de Desarrollo Urbano pueden oscilar entre 30 mil y 150 mil pesos, mientras que por parte de Medio Ambiente van desde los dos mil hasta 50 mil pesos, incluso puede aplicarse un arresto de hasta 16 horas.

El secretario de Protección Civil consideró fundamental que la ciudadanía se haga responsable de sus terrenos, ya que la mayoría de los incendios en zonas urbanas son intencionales, provocados a veces por jóvenes o por personas que buscan una limpieza rápida del terreno.

Como recomendación esencial, pidió reforzar la seguridad en sus hogares teniendo siempre a la mano un extintor, subrayando que todos utilizan fuego y electricidad, por lo que es vital estar preparados para atender cualquier conato de incendio de manera inmediata.