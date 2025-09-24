Más de 258 mil trabajadores del campo afiliados

Al mes de agosto del 2025, Chiapas registró registró un total de 258 mil 256 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa el 1.15 % del total nacional. 228 mil 291 son trabajadores permanentes (urbano o del campo).

A nivel municipal, Socoltenango destacó como el municipio con el mayor incremento en el número de trabajadores asegurados en el último año, al sumar mil 063 nuevos afiliados.

Le siguieron Tapachula con 339, Huixtla 306, Chicoasén 301 y Ocosingo 193. Estos cinco municipios concentraron las mayores alzas en la afiliación al IMSS dentro de la entidad chiapaneca.

Estos datos fueron revelados en el reciente informe “Estadísticas de Trabajadores Asegurados al IMSS. Chiapas”, proporcionado por la Secretaría de Finanzas del Estado.

El reporte, elaborado en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, destaca que la mayoría de los trabajadores en Chiapas, 228,291 (88.40 %), son permanentes, ubicando a la entidad en el noveno lugar nacional en este rubro.

Por sectores económicos, el terciario o de servicios concentró la mayor parte del empleo con 188 mil 290 trabajadores (72.91 %), seguido del sector secundario con 52 mil 609 (20.37 %) y el primario con 17 mil 357 (6.72 %).

De la cifra estatal, 160 mil 709 asegurados son hombres (62.23 %) y 97 mil 547 son mujeres (37.77 %). No obstante, en comparación al año anterior, el estado experimentó una disminución de 1.89 % en la afiliación, equivalente a cuatro mil 965 trabajadores menos respecto a agosto de 2024.

Los municipios que presentaron las mayores reducciones de trabajadores en el periodo citado fueron Reforma con mil 84, Palenque mil 36, Tonalá 975, Pijijiapan 909 y Tuxtla Gutiérrez con 617.