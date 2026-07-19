Más de 261 mil afiliados al IMSS

Chiapas cerró el primer trimestre de 2026 con 261 mil 010 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con datos del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG). Si bien la entidad reportó una ligera disminución anual en el empleo formal, durante marzo registró un repunte en la generación de plazas y mantiene un crecimiento acumulado superior al promedio nacional en los últimos seis años.

Cifras

Del total de trabajadores asegurados, 162 mil 224 son hombres, lo que representa el 62.15 por ciento, mientras que 98 mil 786 son mujeres, equivalentes al 37.85 por ciento.

Con estas cifras, Chiapas aporta el 1.15 por ciento del total de trabajadores afiliados al IMSS en el país.

El reporte señaló que entre febrero y marzo de este año se generaron tres mil 010 nuevos empleos formales, lo que representó un crecimiento mensual de 1.17 por ciento.

Sin embargo, al comparar los datos con marzo de 2025, la entidad registró una disminución de 0.37 por ciento, equivalente a 973 trabajadores asegurados menos.

Indicadores

Uno de los principales indicadores del empleo formal en la entidad es la alta proporción de trabajadores permanentes.

Del total de afiliados, 230 mil 389 cuentan con una plaza permanente, ya sea en zonas urbanas o en actividades agrícolas, cifra que representa el 88.27 por ciento de los asegurados en Chiapas.

Con este porcentaje, el estado se ubicó en la posición número 11 a nivel nacional en participación de trabajadores permanentes, superando a entidades como Jalisco, Puebla y Morelos, además de colocarse por encima del promedio nacional, que fue de 86.86 por ciento.

No obstante, al analizar únicamente la variación anual de trabajadores permanentes y eventuales urbanos, Chiapas registró una disminución de 0.34 por ciento, equivalente a 883 empleos menos respecto a marzo de 2025, situándose entre las entidades con mayor reducción en este indicador.

Panorama

Pese a ello, el comportamiento de largo plazo muestra un panorama favorable.

Entre marzo de 2020 y marzo de 2026, el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos en Chiapas pasó de 223 mil 121 a 257 mil 539 personas, lo que representa un incremento de 34 mil 418 afiliados, equivalente a un crecimiento acumulado de 15.43 por ciento.

Sectores

En cuanto a la distribución del empleo por actividad económica, el sector terciario, integrado principalmente por comercio y servicios, continúa siendo el principal generador de empleo formal en la entidad.

Al cierre de marzo concentró 191 mil 653 trabajadores, equivalentes al 73.43 por ciento del total de afiliados, una participación 11.72 puntos porcentuales superior al promedio nacional.

El sector secundario, que comprende actividades industriales y de la construcción, agrupó a 52 mil 112 trabajadores, es decir, el 19.97 por ciento del total, mientras que el sector primario, relacionado con actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, registró 17 mil 245 afiliados, equivalentes al 6.61 por ciento.