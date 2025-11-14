Más de 3 mil quejas promovidas ante CNDH

Chiapas concentra el mayor número de expedientes de queja por presuntas violaciones a los Derechos Humanos de personas migrantes en México, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Alerta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La situación señala, de manera principal, a las autoridades migratorias como las principales responsables de estas presuntas transgresiones.

Los registros indican que, a nivel nacional, se han contabilizado 12 mil 475 expedientes por presuntas violaciones de Derechos Humanos. De este total, la entidad chiapaneca registra tres mil 239 casos, siendo Tapachula el municipio con la cifra más alarmante, al sumar dos mil 908 quejas.

Le siguen, con números considerablemente menores, Villa Comaltitlán, con 230, y Tuxtla Gutiérrez, con 101.

Comar

La autoridad señalada con mayor frecuencia en estos procedimientos es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), con dos mil 729 expedientes.

Le siguen el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, con 157 casos, y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, con 230.

Además, se identificaron mil 738 expedientes específicamente por “acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y de sus familiares”.

Contexto

A nivel nacional, después de Chiapas, las entidades con más quejas son Tabasco, con 917 expedientes registrados en el municipio de Centro; Durango, con 661 en Gómez Palacio; y Jalisco, con 511 en Guadalajara.

Estas cifras reflejan un patrón de vulneración sistemática en las zonas fronterizas y de alta afluencia migratoria, poniendo en evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas en contexto de movilidad.