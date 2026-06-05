Más de 30 mil infantes reciben educación inicial

Milena Arellanes Pinto, coordinadora ejecutiva de la Secretaría de Educación del Estado (SE), comentó que continúan los trabajos para fortalecer el nacimiento del subsistema estatal en Educación Inicial a través de la Dirección de Educación Básica.

Es uno de los compromisos que el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar suscribió en el pacto con la primera infancia desde que era candidato, por lo que en su gobierno, a través de las políticas públicas del plan estatal de desarrollo, se está dando toda la vinculación interinstitucional para la atención de la primera infancia.

“Estamos hablando no solamente de la Secretaría de Educación a través de los Cendis y de los Centros de Atención Infantil, sino también del IMSS, Issste, Unach y el DIF, esta vinculación institucional que se tiene desde hace tiempo y que en este gobierno se ha reforzado”.

Técnica pedagógica

Por ahora, los centros que dan la atención se van a fortalecer en cuanto a su técnica pedagógica. Están en pláticas con el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Inifech) para buscar otros espacios en donde se puedan crear nuevos centros más equipados; también buscarán alianzas y financiamiento.

Indicó que la Secretaría de Educación (SE) cuenta con dos subsistemas, el estatal y el federalizado; recientemente se desarrolló un foro sobre educación inicial para fortalecer el nacimiento del departamento en la materia en la parte estatal; en el sistema federalizado ya se tiene un importante avance en la atención en zonas rurales y urbanas.

Hay maestras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que dan el acompañamiento técnico al nivel de los dos subsistemas para fortalecer su atención a los niños y niñas.

El objetivo es lograr una mayor población atendida y transformar la percepción de la educación inicial, que no es solo atención de guardería o de cuidados, sino que las y los niños tengan acceso a una educación estructurada.